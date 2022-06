Investita mentre fa jogging, muore all’ospedale di Latina

Non ce l’ha fatta la donna di 47 anni, investita nei giorni scorsi a Cori da un’auto mentre faceva una corsa mattutina. La donna, di Roma, che si trovava in zona con la figlia per una visita di alcuni giorni a un familiare, sarebbe stata investita da un’auto.

Nelle ore successive all’accaduto le forze dell’ordine si sono attivate per individuare il mezzo e il conducente che devono rispondere di vari reati. Alla fine, il presunto colpevole risulta essere un uomo di 35 anni residente a Cori che secondo quanto avrebbe dichiarato non si sarebbe neppure accorto dell’investimento. A notare il corpo sul ciglio della strada della donna erano stati due passanti che poi avevano allertato i soccorsi.





Nella giornata di ieri, purtroppo, la triste notizia dall’ospedale Goretti di Latina: la donna non ce l’ha fatta.