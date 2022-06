Truffa sul reddito di cittadinanza: denunciati tre stranieri

Da recente attività di verifica, nell’ambito delle strategie di controllo e contrasto ai fenomeni dell’illecita percezione del reddito di cittadinanza, richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, in stretta sinergia con personale del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Latina, personale della Stazione Carabinieri di Campoverde, al termine di una specifica attività di controllo della documentazione fornita da cittadini stranieri richiedenti il reddito di cittadinanza, deferivano a piede libero all’Autorità Giudiziaria del capoluogo pontino, due cittadini romeni ed una ecuadoregna per i reati di cui agli arti_ 7 c. I D.L. 28/01/2019 n° 4 e 640 bis c.p., per aver dichiarato false attestazioni sull’identità o condizioni personali, per ottenere il rilascio del reddito di cittadinanza e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il totale complessivo del danno ammonta a 24.354,24 euro per un totale di 45 mensilità erogate.