Elezioni, Di Cosimo ‘sfida’ Petrucci in un confronto pubblico

“Sarebbe opportuno confrontarsi sui programmi elettorali per far conoscere ai cittadini di San Felice Circeo le proposte e le idee che si hanno per il paese”. Così il candidato sindaco di “Circeo Futura”, Monia Di Cosimo, che invita l’altro candidato sindaco, Rita Petrucci, a confrontarsi in un dibattito pubblico davanti alla cittadinanza in vista delle elezioni del 12 giugno.

“La nostra campagna elettorale è stata sin dal primo giorno tesa a esporre le idee e i progetti che abbiamo per il Circeo. Abbiamo prestato ascolto a tutti i cittadini raccogliendo le loro istanze e continueremo a farlo come sempre. Ritengo che sia fondamentale parlare di programmi e di sviluppo per il paese e credo che un confronto tra i candidati sindaco, come peraltro avvenuto nelle precedenti Amministrative, possa rappresentare un momento importante per tutti, nonché un grande esercizio di democrazia. Invito quindi pubblicamente Rita Petrucci a partecipare un confronto elettorale, da organizzare secondo modalità da concordare, per parlare delle nostre idee per San Felice e spero vivamente che accetti la nostra proposta”.