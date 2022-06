Aprilia, transizione digitale del Comune grazie ai fondi del PNRR

L’amministrazione comunale informa che nell’ambito delle opportunità offerte dal PNRR dedicate alla transizione digitale, il Comune di Aprilia si è aggiudicato ulteriori due finanziamenti per un valore complessivo di oltre 470.000 euro.

In particolare, i progetti approvati permetteranno all’Ente di piazza Roma di completare la migrazione al cloud e di realizzare un nuovo sito web perfettamente e facilmente fruibile da tutti i cittadini, con accesso immediato ai servizi ed alle informazioni. Le progettualità si legano al capitolo “Servizi e Cittadinanza digitale”, il principale strumento finanziario dell’Unione Europea dedicato alla transizione digitale. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un’amministrazione digitale ed aperta, che offra servizi pubblici digitali facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una relazione trasparente con i cittadini. Attraverso il finanziamento ottenuto, il Comune si doterà inoltre di servizi e infrastrutture di cloud computing omogenei, questo permetterà di raggiungere elevati standard di sicurezza, efficienza ed affidabilità. Le infrastrutture digitali ricoprono un ruolo vitale per gran parte delle attività della nostra vita quotidiana e sono l’ossatura portante del sistema di servizi che le amministrazioni utilizzano ed erogano a cittadini e imprese.





Le infrastrutture digitali della pubblica amministrazione devono quindi essere affidabili, sicure ed economicamente sostenibili. Le risorse economiche andranno dunque a sviluppare nuove progettualità implementando il meccanismo già messo in moto dalla macchina amministrativa nel recente passato.

“Queste ulteriori risorse economiche che siamo riusciti ad attrarre – spiega il sindaco Antonio Terra – permetteranno all’ente di potenziare quanto già fatto in termini di servizi al cittadino. Ancora complimenti al lavoro svolto dai nostri uffici che a distanza di poco tempo riescono ad attrarre altre importanti risorse a beneficio della comunità”.