Narcotraffico, concessi gli arresti domiciliari a D’Urso

Ai domiciliari Giuliano D’Urso, uno degli arrestati dalla Polizia e dalla Guardia di finanza la settimana scorsa, nell’ambito di un’inchiesta dell’Antimafia di Roma su una presunta organizzazione criminale dedita al narcotraffico a Formia e negli altri centri del sud pontino.

Il gip del Tribunale di Roma ha accolto l’istanza presentata dal difensore dell’indagato, l’avvocato Pasquale Cardillo Cupo che, dopo l’interrogatorio di garanzia in cui il D’Urso si era avvalso della facoltà di non rispondere, ha illustrato al giudice le motivazioni della sua richiesta e la necessità per il giovane di potersi recuperare e reinserire nel contesto sociale.