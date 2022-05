Festa della Repubblica, a Formia e Terracina regolari i mercati settimanali del giovedì

Il prossimo giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si svolgeranno regolarmente i mercati settimanali di Formia, in via Olivastro Spaventola, e di Terracina.

Lo ha reso noto il sindacato ANA-UGL, sezione di Latina che ‘ringrazia le Amministrazioni Comunali per la sensibilità dimostrata ed invita gli utenti ad approfittare della giornata festiva per effettuare gli acquisti di prodotti freschi e di merce varia.





Gli ambulanti saranno pronti a soddisfare ogni tipo di necessità con le loro offerte e le prelibatezze del territorio’.