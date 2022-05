Covid in provincia di Latina: 267 contagi e un decesso a Monte San Biagio

Covid-19, nel bollettino odierno della ASL di Latina sono risultati essere 355 i nuovi positivi.

Numeri in aumento rispetto alla giornata di ieri, quando il conteggio era fermo a 68.





La città più colpita resta Latina, con 77 casi, seguita da Aprilia con 48, Formia (19), Cisterna (15), Sezze e Terracina (12 ciascuna), Fondi (11), Sabaudia (9). Poi tutte le altre.

Da segnalare un decesso, avvenuto a Monte San Biagio. Un ricovero. 76 sono invece i guariti nelle ultime 24 ore.

Sono state somministrate inoltre 32 dosi di vaccino (Adulti: 1 in prima dose, 1 in seconda, 13 in terza e 17 per la quarta).