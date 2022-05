Attestati e premi del Lion club Sabaudia-San Felice Circeo Host per i ragazzi pontini

Attestati e premi per i ragazzi pontini che hanno partecipato ai service “Un poster per la pace” e “Premio alle scuole onorevole Stefano Zappalà”

Attestati e premi per i ragazzi pontini che hanno partecipato ai service “Un poster per la pace” e “Premio alle scuole onorevole Stefano Zappalà”. Si tratta di due iniziative del Lions club “Sabaudia-San Felice Circeo Host” che anche quest’anno sono state riproposte con argomenti di attualità. Per il concorso per la pace, i ragazzi delle medie hanno elaborato disegni ispirandosi al tema “Siamo tutti connessi”, mentre gli studenti di terza media e quarto superiore per il premio intitolato all’onorevole Zappalà hanno prodotto elaborati sul tema della violenza.

La cerimonia di consegna di attestati e premi, a cura della presidente del club Vanda Bellini e della past governatrice Lions Ida Panusa Zappalà, si è svolta nei giorni scorsi presso l’aula magna del liceo artistico statale “Michelangelo Buonarroti” di Latina. Presenti tutti ragazzi coinvolti ed alcuni docenti appartenenti a diverse scuole del territorio pontino, la dottoressa Bellini e la professoressa Panusa hanno voluto sottolineare che il punto di forza del club Sabaudia-San Felice Circeo “è da sempre la collaborazione con gli istituti scolastici della zona allo scopo di non perdere mai il contatto con i giovani che rappresentano il futuro e gli adulti di domani, e che in questo periodo storico più che mai vanno guidati ed educati alla pace e alla non violenza”.





Per il concorso “Un poster per la Pace” i primi due classificati sono risultati appartenenti all’istituto “Leonardo da Vinci”, con il secondo frequentante il plesso di Borgo Montenero. Il terzo classificato è stato dell’istituto “Don Andrea Santoro” Priverno-Prossedi. Al quarto posto uno studente dell’istituto Falcone-Borsellino di Borgo Faiti.

Hanno ricevuto un premio in denaro ragazzi del quarto anno delle superiori saliti sul podio per il premio alle scuole. Il primo classificato è risultato dell’istituto Giulio Cesare di Sabaudia, il secondo del liceo Grassi – indirizzo sportivo – e il terzo del liceo Buonarroti di Latina.

Gli attestati di merito, sempre per il premio alle scuole, li hanno ricevuti i ragazzi di terza media dell’istituto “Don Andrea Santoro” Priverno-Prossedi (primo classificato), dell’istituto “Leonardo da Vinci” di San Felice Circeo e dell’istituto “Falcone-Borsellino” di Borgo Faiti (due pari merito al secondo posto) e ancora dell’istituto “Leonardo da Vinci” di San Felice Circeo (terzo classificato).