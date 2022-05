(VIDEO) Divampano incendi a rischio aree protette e capannoni

Torna l’allarme incendi sul territorio di Sabaudia. Il primo è divampato nella tarda mattinata nella zona artigianale tra capannoni industriali e abitazioni. Il rogo si è propagato per un appezzamento di sterpaglie arrivando a lambire una proprietà ed anche un bombolone del gas. Sul posto coordinati dai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i volontari Anc Sabaudia coordinati dal maresciallo Cestra e il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per oltre due ore.

Nel pomeriggio una nuova chiamata ai volontari Anc è arrivata da via Migliara 53 dove le fiamme stavano per arrivare fin dentro la foresta del Parco Nazionale del Circeo. Un fuoco appiccato in più punti fortunatamente spento per tempo.