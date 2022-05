Minturno, consegnati gli attestati di alfabetizzazione A1 alle donne ucraine

Questa mattina sono stati consegnati gli attestati di alfabetizzazione A1 alle donne ucraine ospiti dell’Ecoalbergo ‘L’approdo di Ulisse’.

L’Ecoalbergo del Parco Riviera di Ulisse, situato a Scauri, già da marzo, ha messo a disposizione della Prefettura di Latina, a titolo gratuito, la propria struttura ricettiva per donne e bambini ucraini in fuga dalla guerra.





L’attestato rappresenta il primo step per la comprensione dell’italiano ed è un elemento fondamentale per la quotidianità di queste ragazze e mamme, che sono arrivate in Italia dopo aver vissuto gli orrori della guerra.

L’insegnamento base è stato reso possibile grazie ai docenti del CPIA10 di Formia e al lavoro della cooperativa Arte Insieme. Una presenza e un impegno costante per non lasciare nessuno indietro. La possibilità di comprendere la lingua diventa fondamentale per queste ragazze, che hanno dovuto lasciare in fretta l’Ucraina, commenta la presidente del Parco Riviera di Ulisse, Carmela Cassetta: “Sono fermamente convinta che quando le donne sono unite, e riescono a mettere insieme le proprie competenze, diventano una vera potenza e debbano aiutarsi tra di loro. Sia io che la preside del CPIA10 di Formia Daniela Caianiello, con la presidente della cooperativa Arte Insieme, Patrizia Marciano siamo riuscite a realizzare una squadra per non lasciare le donne ucraine da sole”.