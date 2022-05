Gaeta, inaugurato il Museo civico interno alla torre comunale di piazza XIX Maggio

E’ stato inaugurato nella mattinata di sabato, 28 maggio, il nuovo museo allestito presso la Torre civica comunale di Gaeta.

Una galleria che arriverà a contare oltre 500 reperti della storia della città.





Per il profilo di direttore, è stato scelto il collezionista Salvatore Gonzalez.

Una nuova destinazione dunque per la Torre, valorizzata dopo essere stata usata per anni come ripostiglio.

Di seguito, nelle foto a cura di Renato Olimpio, alcune immagini dell’inaugurazione e dei reperti custoditi nel nuovo Museo.