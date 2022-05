Ilaria Di Florio prima donna arbitro della sezione di Formia ad arbitrare in Promozione

Domenica 29 maggio sarà una giornata storica per l’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Formia.

Per la prima volta un arbitro donna della sezione sarà impegnata a dirigere un match del campionato di Promozione laziale.





La ventiduenne Ilaria di Florio è stata infatti designata per arbitrare la partita del girone D di Promozione tra Pro Roma Calcio e Torre Angela. La gara è in programma domenica 29 maggio alle 11.00 presso lo stadio Danilo Vittiglio di Roma. Un altro tassello che il fischietto formiano aggiunge alla sua carriera arbitrale dopo che solamente lo scorso 8 maggio era stata impegnata a dirigere la finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza Femminile.

Ilaria in forza all’organico regionale dallo scorso 2018 si dice contenta di aver raggiunto quest’importante traguardo e ci tiene a ringraziare il Presidente del Comitato Regionale Arbitri Giulio Dobosz, i designatori e il Presidente della Sezione di Formia Vincenzo Marino per la fiducia che stanno riponendo in lei. Infine Ilaria si augura che anche le altre sue colleghe della Sezione possano provare quest’emozione.

Il Presidente Vincenzo Marino nel commentare questa designazione si dice soddisfatto ma non sorpreso poiché sapeva che questo giorno presto sarebbe arrivato. “Ilaria – spiega il Presidente Marino – è costante nell’allenamento e nello studio del regolamento, fattori che le permettono di arrivare sempre preparata sul terreno di gioco e di poter dare il massimo”.