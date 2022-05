Cisterna, nuovo Consiglio comunale convocato per il prossimo 3 giugno

Il presidente del Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, ing. Quirino Mancini, ha reso noto che ‘il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria è convocato c/o il Palazzo Comunale, in aula consiliare al piano primo, in prima convocazione per il giorno Venerdì 03/06/2022 alle ore 16:00 ed in seconda convocazione per il giorno Lunedì 06/06/2022 alle ore 16:00, per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 D.Lgs. n° 267/2000;

3. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente;

4. Ratifica delibera di Giunta Municipale n° 95 del 28/04/2022 : “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175 comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000)” : approvazione;

5. Ratifica delibera di Giunta Municipale n° 100 del 05/05/2022 : “Variazione urgente di bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022, Polizia locale” : approvazione;

6. Esercizio del diritto di prelazione alloggio sito in Cisterna di Latina Via <<(omissis)>> “indirizzo dell’immobile” – <<(omissis)>> “dati catastali dell’immobile 1 ed il posto auto contraddistinto al <<(omissis)>> “dati catastali dell’immobile 2”, di proprietà dei signori <<(omissis)>> “dati dei richiedenti” : determinazioni;

7. Esercizio del diritto di prelazione alloggio sito in Cisterna di Latina Via <<(omissis)>> indirizzo dell’immobile – <<(omissis)>> “dati catastali dell’immobile”, di proprietà dei Sig.ri <<(omissis>> “dati dei richiedenti “: determinazioni;

8. Esercizio del diritto di prelazione alloggio sito in Cisterna di Latina Via <<(omissis)>> indirizzo dell’immobile – <<(omissis)>> “dati catastali dell’immobile 1”, ed il garage contraddistinto al <<(omissis>> “dati catastali dell’immobile 2”, di proprietà dei Sig.ri <<(omissis>>) “dati dei richiedenti “ : determinazioni;

9. Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani : determinazioni;

10. Atto di indirizzo relativo alla Istituzione delle Comunità Energetiche : determinazioni;

11. Mozione ai sensi dell’art. 32 del Regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale : “Linee di indirizzo sulla realizzazione di un impianto di raccolta del materiale inerte residuo del trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati nel territorio del Comune di Cisterna” presentata in data 23/05/2022 prot. N° 26148 dal consigliere Di Cori e altri. Determinazioni’.