Hotel Siusi allo Sciliar: cosa vedere e cosa fare in estate

Ci sono luoghi capaci di attrarre per la loro straordinaria attitudine a essere rifugio e ristoro per anima e corpo. Attenzioni e bellezza: tutto diventa “Luxury for the Soul” ai Sensoria Dolomites, dove ogni attimo è prezioso.

Prezioso come il lusso che arricchisce, nutre e gratifica l’anima. Dentro a uno dei Sensoria Dolomites, come l’hotel sul Massiccio dello Sciliar (Alpe di Siusi), si accede in una vera e propria oasi, un tempio di energia, nonché toccasana per l’anima.





Hotel Siusi allo Sciliar: identità architettonica

L’architettura armonica dell’hotel Siusi allo Sciliar evoca un concetto di tranquillità per la filosofia e gli alti standard della famiglia di albergatori che lo gestiscono. Una filosofia che si struttura nella scelta del materiale, ispirata dal bosco di Castelvecchio e dal possente Sciliar.

Il cuore dell’hotel è caratterizzato dall’insieme di edifici in legno a forma di padiglioni che sono situati al pianterreno. Forme e linee naturali proprie dell’architettura giapponese, ma ben vicina agli stili tipici del bel Paese. Tra le peculiarità del concept soluzioni sostenibili e tetti verdi, che fanno dissolvere i confini tra paesaggio ed edificio. Per non parlare della luce: atri luminosi offrono una visuale chiara ad ampio respiro. Tornando, poi, al concetto della sostenibilità, si può parlare anche di chilometro zero, grazie all’utilizzo di legno locale: l’abete rosso, ad esempio, anima gli interni del Siusi allo Sciliar, come un abito su misura per una donna.

Dolomiti: luogo perfetto per il relax in montagna

Dolomiti, un luogo dove ogni posto visitato resta impresso nella memoria. Una vacanza incantevole dove vivere momenti che non è semplice descrivere a parole. Un contesto di benessere e concentrazione di energia reso possibile grazie all’Hotel Siusi allo Sciliar.

Il Wellness all’Alpe di Siusi mantiene ciò che promette, ritrovare l’armonia tra mente e corpo, grazie a un contesto architettonico naturale che ospita l’area spa e le piscine, all’aria aperta, a contatto con la natura.

Al Wellness Alpe di Siusi c’è proprio tutto ciò che una persona possa desiderare:

Relax a 360° nell’area piscine con piscina riscaldata interna ed esterna (34 °C);

Sauna finlandese, bio sauna a infrarossi, sauna al vapore;

Ampia sauna evento finlandese con vista sul bosco e sullo Sciliar;

Gettate di vapore a tema con essenze inebrianti;

Trattamenti personalizzati su misura;

Angoli di pace per rilassarsi, grazie a tre zone relax;

Programma di attività variegato con functional training, TRX workout, sessioni di stretching e yoga;

Sala per fitness e ginnastica;

Bar con tisane e snack.

Alto Adige: una vacanza da sogno a tutto wellness!

L’Alto Adige è rinomato per essere considerato anche un luogo di pace e serenità, dove lasciare lontano pensieri e stress.

Immersi nella natura, nella più assoluta pace e tranquillità. Il tutto grazie alla professionalità di operatori competenti in grado di proteggere, coccolare e rigenerare i suoi ospiti ed esaudire ogni desiderio. Sulla base di questa filosofia è stata creata una spa dove trovare realmente ogni tipo di servizio e particolarità. Una vacanza attiva e stimolante, ricca di esperienze wellness che si possono vivere ogni giorno presso l’hotel gourmet all’Alpe di Siusi. Una scelta che non rischia di deludere nessuna aspettativa.

Benessere, ma anche attività all’aria aperta

Una vacanza in Alto Adige non contempla nient’altro che il benessere di chi la vive. Solo voi. L’unica regola è abbandonare stress, pensieri e gli impegni del quotidiano. Il mondo alpino dell’Alto Adige con tutte le sue meraviglie ha il potere di garantire ad ogni ospite un soggiorno dove assorbire solo il bello della natura e delle sue meraviglie. Un viaggio alla scoperta delle Dolomiti, una vacanza attiva in Alto Adige offre un mondo pieno di possibilità. Una pausa di benessere che inizia proprio in hotel e prosegue con un ricco programma di attività che possono trasformare il soggiorno in una vacanza sportiva all’insegna di escursioni, arrampicate, giri in MTB, bagni nella foresta, sci, sci di fondo, scialpinismo o ciaspolate. Come si dice, c’è l’imbarazzo della scelta!

Dolomiti, naturalmente indimenticabili

Un soggiorno sulle Dolomiti merita un tour alla scoperta dei dintorni: Malghe, catene montuose, borghi di montagna, città antiche. Un territorio capace di regalare emozioni visive, donando una sensazione di euforia in ogni momento dell’anno. L’inverno delizia con i suoi paesaggi innevati, mentre l’estate esalta la vegetazione estiva. La primavera, invece, si sente, grazie al profumo dei suoi fiori. Con l’autunno il gioco di colori è sensazionale.Le Dolomiti stimolano i cinque sensi, grazie anche al suo appeal eno gastronomico. Che sia una vacanza da sogno, dove il sogno qui è realtà.