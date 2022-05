“Metti un frutto sotto il banco”, il premio per le scuole del Comune e Mof

Si è concluso con una breve ma significativa cerimonia il concorso “Metti un frutto sotto il banco”, promosso dal Comune di Fondi e dal Mof in occasione dell’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura indetto dall’Onu nel 2021 per promuovere un tipo di alimentazione salutare, le buone pratiche antispreco nonché lo sviluppo sostenibile del pianeta.

All’evento, che si è tenuto questa mattina presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi” ed è stato moderato dal responsabile della comunicazione del Mof Riccardo Antonilli, ha preso parte una piccola delegazione di tutte le classi partecipanti al progetto che si sono sfidate con elaboratori volti a promuovere le buone e salutari pratiche alimentari. Straordinari i lavori pervenuti che, come annunciato a sorpresa dall’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fondi Stefania Stravato, saranno esposti in un’apposita mostra.





Nonostante, in ragione dell’altissimo livello degli elaborati partecipanti, sia stato molto arduo per la commissione esprimere un giudizio, alla fine i vincitori sono stati un creativo e innovativo e-book, un professionale e completissimo sito web e un interessante e oltremodo ricco di curiosità giornalino.

“La frutta in rime” (IA e IC – I.C. “Don Lorenzo Milani”) “Frutta e verdura dal banco al web” (IE I.C. “G. Garibaldi”) Edizione speciale del giornalino “Il volo del gabbiano” (IIA e IIB I.C. “A. Aspri” sez. “Michelangelo Buonarroti”)

In giuria, oltre al primo cittadino Maschietto e al direttore del MOF Roberto Sepe, anche la nutrizionista, ricercatrice CREA e docente universitaria Stefania Ruggeri, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, il delegato del Comune ai Rapporti con il MOF Mariano Di Vito e l’esperto di editoria e comunicazione Riccardo Antonilli.

Le tre classi vincitrici si sono aggiudicate, oltre alla pubblicazione dei lavori sul sito del Comune e sui canali social di Mof e del Comune, una fornitura di ortofrutta gentilmente offerta dal Mof che consentirà agli studenti, per cogliere un simpatico invito lanciato dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, di mettere un frutto “sopra il banco”, anziché sotto, e fare ricreazione in maniera genuina e salutare.

Ospite d’onore della mattinata l’eurodeputato Salvatore De Meo che ha sottolineato l’importanza di razionalizzare il consumo del cosiddetto junk food, a favore di una dieta sana e base di ortofrutta, meglio se locale e di stagione, per rafforzare le difese immunitarie e combattere malanni e disturbi alimentari. Presente anche l’amministratore delegato del Mof, Enzo Addessi.

«L’auspicio – ha aggiunto il direttore del Mof Roberto Sepe – è che il progetto, dopo questa prima edizione indetta nell’Anno internazionale della frutta e della verdura, venga istituzionalizzato, entrando a far parte stabilmente nella programmazione scolastica, affinché tutti gli studenti della città possano diventare, oggi e domani, ambasciatori della città dell’ortofrutta».

A dir poco entusiasta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che ha espresso grande ammirazione per tutti i lavori, non solo per i vincitori, e sottolineato come le scuole della città si siano rivelate ancora una volta un’eccellenza e una preziosissima risorsa per l’intera comunità.

«Frutta e verdura – ha detto – non sono importanti ma essenziali per la nostra salute, per la crescita, per il benessere e per affrontare con forza ed energia la quotidianità».