Elezioni Ventotene, la presentazione online di Adinolfi e i suoi

Oggi 25 maggio, alle ore 12, il Popolo della Famiglia (PdF) ha organizzato una conferenza stampa online per presentare la lista del PdF per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno a Ventotene e per illustrare la propria presenza sull’isola

Interverranno il candidato sindaco Mario Adinolfi, presidente nazionale del PdF, e il capolista Luciano Castro, capo ufficio stampa del PdF. Oltre ai giornalisti, anche la popolazione di Ventotene è invitata ad assistere in diretta streaming alla conferenza stampa.





Il link per la partecipazione è: https://meet.google.com/vvw-kimp-gfw