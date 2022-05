Polizia, nuovo giro di vite a Latina: in azione anche le unità cinofile

Nel pomeriggio di martedì, la Questura di Latina ha ripetuto un’attività straordinaria di controlli anticrimine nel capoluogo, che hanno impegnato decine di poliziotti, affiancati da unità operative della polizia stradale e da unità cinofile antidroga.

Le ispezioni, volte a garantire maggiori livelli di sicurezza per i cittadini e a contrastare le attività criminali e gli eventi delittuosi di natura predatoria, hanno interessato, in particolare, il quartiere Nicolosi, Campo Boario, il Villaggio Trieste e Piazzale Prampolini.





“Sono stati inoltre effettuati mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla commissione dei reati predatori”, fanno sapere dalla polizia. “ Numerosi i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, in regime di detenzione domiciliare e gravate da obblighi di natura giudiziaria”.

La squadra mobile ha effettuato alcune perquisizioni locali e domiciliari, mentre la squadra di polizia amministrativa ha controllato diversi esercizi pubblici. Analogamente, la squadra volante ha svolto una accorta attività di controllo nei confronti dei soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le pattuglie della Stradale hanno messo in atto specifici controlli finalizzati alla prevenzione dei fenomeni infortunistici e all’accertamento di violazioni in materia di circolazione stradale. Non solo: sono stati realizzati stringenti posti di controllo sulle principali arterie stradali, interessate da un intenso traffico veicolare.

Nel corso delle attività, sono state controllate 125 persone, più di 110 i veicoli e sono state elevate oltre 37 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Una persona è stata accompagnata presso gli uffici di Corso della Repubblica per accertamenti.