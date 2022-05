Ordine pubblico e sicurezza a Latina Scalo, ‘Fratelli d’Italia’ punta il dito contro l’Amministrazione

“Il biglietto da visita di una città è il suo decoro. In questo senso, Latina ha un biglietto da visita stracciato. La situazione di Latina Scalo è eloquente: un degrado senza fine”.

E’ quanto afferma la capogruppo di Fratelli d’Italia Latina, Matilde Celentano, in una nota diffusa a mezzo stampa.





“Chi vive e passa a Latina Scalo in questi giorni, ma per la verità negli ultimi mesi, se non anni, ha la sensazione di trovarsi in un luogo abbandonato a se stesso. Erba incolta ovunque, panchine senza cura, marciapiede sbrecciati, rifiuti e persino lampioni pericolanti. Tutto ciò determina situazioni di carenza di igiene e mina anche la pubblica sicurezza.

La cura della città dovrebbe essere una priorità per l’amministrazione comunale. I cittadini pagano fior di tasse per avere servizi e invece si trovano davanti questo scenario indegno. Vale a Latina Scalo, che è anche punto di transito per tante persone che arrivano in città per ragioni di lavoro, studio o personali. E quale immagine dà loro Latina? Quella di una città abbandonata da chi dovrebbe curarla. È una vergogna!

Ci piacerebbe che Latina Scalo fosse un’eccezione. Una svista. Purtroppo duole constatare che il centro di Latina e le altre periferie non sono messe meglio.

Coletta sei anni fa conquistò i cittadini di Latina con lo slogan “abituiamoci al bello”, purtroppo in questi anni i cittadini di Latina e di Latina Scalo in particolare, si sono dovuti abituare al senso della trascuratezza”.