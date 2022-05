Operazione antimafia nel Sud pontino, Trano: “Conferme fondamentali”

“La presenza dello Stato, la prova del funzionamento di certe istituzioni, l’impegno delle forze dell’ordine, della magistratura, l’occhio attento della Direzione distrettuale antimafia, l’affermazione del principio della legalità, sono conferme fondamentali che questa mattina sono arrivate nell’ambito dell’operazione, l’ennesima in pochi mesi, condotta ai danni di composite organizzazioni dedite a reati gravissimi come l’associazione per delinquere, il traffico di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona e addirittura un tentato omicidio”. Parole del deputato di Gaeta Raffaele Trano, esponente di Alternativa, intervenuto a margine della retata nel Sud pontino che ha visto scattare misure cautelari a carico di 14 persone.





“Il nostro territorio – continua Trano – è affamato e necessita di operazioni di questo tipo per sfamare la propria voglia di legalità, di sviluppo e di libertà, e per questo il mio più grande ringraziamento va alle istituzioni che funzionano in questo modo e grazie alle quali possiamo vincere le nostre battaglie. Voglio inoltre sottolineare due aspetti: anzitutto la reiterazione di certe operazioni a danno di sempre maggiori organizzazioni criminali di spessore e composte da giovani e giovanissimi del territorio, sul quale tenere alta l’attenzione dal punto di vista sociale e poi la necessità di scalare anche certe piramidi criminali che ovviamente oltre ad avere una base operativa che si sporca le mani hanno anche un vertice che beneficia di enormi quantità di guadagni per lo spaccio sulle piazze del Golfo di Gaeta. Quindi dobbiamo insistere e continuare su questa strada, intensificando e aiutando le forze investigative e la magistratura a compiere questa fondamentale attività di contrasto”.