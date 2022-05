Incidente, nel pomeriggio di martedì, a Fondi. Si è verificato lungo la provinciale per Sperlonga, in prossimità dell’intersezione con via Diversivo Acquachiara, vedendo un’utilitaria finire fuori controllo per poi impattare contro il guardrail.

A bordo della macchina due ragazze, soccorse da altrettante ambulanze e che a quanto pare non avrebbero riportato particolari conseguenze. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia. Non vi sarebbero altri mezzi coinvolti.