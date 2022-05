Fondi, disinfestazione da blatte: “Anche quest’anno colpevole ritardo amministrativo”

“È davvero un mistero come l’ordinaria amministrazione, in questa città, diventi straordinaria amministrazione. Siamo a fine maggio e le segnalazioni da parte di cittadini sono sempre più numerose, come il numero di blatte che iniziano a girare per strada e nelle case dei malcapitati. Ciò che manca all’orizzonte, nonostante il caldo di queste settimane e l’estate alle porte, è l’assegnazione del servizio di deblattizzazione alla ditta responsabile”. A parlare, è il consigliere comunale di Fondi Salvatore Venditti, esponente della civica Camminare Insieme.

“L’assessorato all’Ambiente, che già lo scorso anno aveva calendarizzato con colpevole ritardo gli interventi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione iniziando il 3 maggio 2021, quest’anno è riuscito a fare peggio. La determina di avvio della procedura volta all’affidamento del servizio è datata 11 maggio 2022 e, ad oggi, le necessarie attività non risultano iniziate né programmate. Come denunciato anche nel marzo dello scorso anno, siamo nuovamente qui a ribadire l’importanza di intervenire proprio durante i mesi invernali, onde evitare la puntuale invasione di questi sgradevoli e pericolosi ospiti.





È necessario intervenire nei pozzetti di ispezione fognaria presenti lungo la rete viaria e, per i singoli cittadini, informarli e sensibilizzarli affinché provvedano a delle piccole accortezze: disinfestare le aree private, mantenere i locali puliti e ordinati, non tenere i rifiuti in recipienti aperti, non lasciare cibo o residui di cibi in contenitori aperti, non accumulare scorte alimentari nelle cantine e nei ripostigli, effettuare un’accurata sigillatura ermetica attorno al passaggio delle canalizzazioni di tubi del gas, dell’acqua, degli scarichi e dell’impianto elettrico, stuccare eventuali crepe e fessure di pavimenti e pareti, fare attenzione a sacchi, sacchetti o cartoni di alimenti o verdura che si portano a casa e che possono essere stati conservati in magazzini infestati, accertarsi che tutti gli scarichi della propria abitazione siano dotati di sifone”.

“Indubbiamente – chiosa Venditti – ogni cittadino è chiamato a fare la propria parte, ma chi amministra la città è chiamato a dare l’esempio al fine di salvaguardare la salute, l’igiene ed il benessere dei cittadini”.