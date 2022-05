Condannato a quasi sei anni, 59enne arrestato a Cisterna di Latina

Martedì mattina gli agenti della Questura di Latina hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Roma nei confronti di un 59enne del posto, gravato da un cumulo pene in ordine ai reati di furto aggravato, ricettazione e violazione della normativa concernente gli stupefacenti.

L’arresto è avvenuto a Cisterna, quando, al termine di una specifica attività investigativa, i poliziotti del Commissariato locale hanno rintracciato l’uomo in centro, per poi accompagnarlo in ufficio per gli adempimenti di rito. A seguire è stato tradotto presso l’istituto penitenziario di Pescara, dove dovrà espirare una pena pari a 5 anni, 10 mesi e 29 giorni di reclusione.