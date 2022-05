Campi estivi per bambini e ragazzi, a breve il bando del Comune di Cisterna

Con l’arrivo dell’estate e l’approssimarsi delle vacanze scolastiche, è ormai prossimo il momento per lo svolgimento dei campi estivi per bambini e ragazzi.

Per questo l’amministrazione comunale ha già in corso le procedure per non mancare all’appuntamento che, oltre ad animare le lunghe giornate estive dei minori durante la pausa scolastica, dà anche la possibilità a tanti genitori di non stravolgere l’organizzazione delle loro giornate lavorative.

L’amministrazione comunale, dunque, mette a disposizione gli spazi e le strutture di proprietà, come palestre scolastiche, impianti sportivi, parchi ed altro, a soggetti che vogliano proporre un progetto di attività ludico-sportive-socio-ricreativo-culturali.

Nei prossimi giorni, pertanto, verrà pubblicato l’avviso ad evidenza pubblica affinché tutti coloro che abbiano i requisiti possano proporre la propria progettualità.





“I campi estivi – afferma l’assessore alla Scuola e allo Sport, Emanuela Pagnanelli – sono un servizio importante che diamo alle famiglie ma soprattutto ai bambini dai 3 anni fino alla fascia adolescenziale. Sotto la guida di operatori idonei e in spazi adeguati, i minori avranno la possibilità di svolgere attività ludico, culturali, motorie ma soprattutto di vivere delle esperienze e relazioni in maniera autonoma, utili alla formazione individuale, all’autostima e lontano dai dispositivi tecnologici come smartphone, tablet e altro che li possono indurre all’isolamento.

Per far tutto ciò intendiamo avvalerci di operatori competenti e di enti idonei, il tutto nella massima trasparenza e dando la possibilità di partecipazione a tutti attraverso l’emissione, a breve, di un avviso pubblico per la presentazione di un progetto delle attività da svolgere, il rispetto di tutte le normative vigenti, e le figure professionali impiegate”.