Rotonda di Borgo Sabotino, ‘Latina nel Cuore’: “Bene l’impegno del Presidente della Provincia”

“Desidero ringraziare il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli per l’impegno che si è assunto nel riqualificare la rotonda di Borgo Sabotino”.

Lo ha dichiarato in una nota il Consigliere Comunale di Latina nel Cuore Renzo Scalco.





“La mia attenzione nei confronti dei borghi e di tutta la zona del lungomare è costante e, in questo senso, non posso che apprezzare l’interessamento del Presidente Stefanelli nel riqualificare la rotonda situata a Borgo Sabotino, nonché la fontana al suo interno, entrambe realizzate dalla Provincia.

Dopo un confronto proficuo e costruttivo, il Presidente Stefanelli ha dato disposizione all’ufficio dei lavori pubblici di restaurare e valorizzare l’intera opera, così centrale nella vita del borgo e di tutta la zona limitrofa e che merita di tornare al più presto ai fasti del passato.

Inoltre, confido che il suo impegno sia di esempio al Comune di Latina per riqualificare – così come previsto nelle Commissioni Consiliari – la fontana “degli Alpini” su via del Lido, realizzata in vista dell’82° adunata Nazionale degli Alpini e che da sei anni versa ormai nel più totale stato di abbandono”.