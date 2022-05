Formia, domani riapre la sede delle Poste di Maranola

Riapre domani martedì 24 maggio, nella sua sede storica, l’ufficio postale di Maranola, in Via Angelo Forte. Sono terminati, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria resisi necessari a seguito delle infiltrazioni di acqua che avevano determinato ingenti danni sia alle infrastrutture sia agli impianti e reso inagibile la sede.

La sede di Maranola, pertanto, sarà di nuovo disponibile secondo il consueto orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35.





Per garantire la continuità dei servizi, Poste Italiane aveva predisposto presso la sede di Formia di via Vitruvio uno sportello dedicato alla clientela di Via Angelo Forte.