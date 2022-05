Formia, convocata una nuova seduta del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale di Formia, avv. Pasquale Cardillo Cupo,

visti:





il Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.- TUEL;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari in modalità telematica/videoconferenza da remoto

CONVOCA

il Consiglio Comunale di Formia, in seduta ordinaria di prima convocazione in forma mista, per il giorno 25 maggio 2022 alle ore 16:00 presso la Sede del Palazzo Comunale “Sala Ribaud” con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazione del Sindaco; Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale; Approvazione verbali sedute precedenti; Adesione al progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia (1921-2021) – Conferimento Cittadinanza Onoraria della Città di Formia al Milite Ignoto”; Mozione presentata dalla Consigliera Comunale Villa Paola: “Istituzione Comunità Energetiche”; Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Carta Alessandro e Magliozzi Luca: “Gestione degli Impianti sportivi”; Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Carta Alessandro e Magliozzi Luca: “Ripristino accesso carrabile e messa in sicurezza tratto Via delle Fosse”; Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Carta Alessandro e Magliozzi Luca: “Problematiche/criticità del quartiere di Mola”.

I documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali ai rispettivi indirizzi pec istituzionali almeno 48 ore prima dell’adunanza nonché consultabili, nei termini di Regolamento, presso la Segreteria Comunale durante le ore d’ufficio.

La partecipazione al pubblico è consentita nei limiti massimi di n. 140 persone (ivi compresi i Consiglieri Comunali), distribuite secondo l’ordine di arrivo nella Sala Consiliare “Ribaud”, dove sarà possibile seguire la seduta in presenza.

La pubblicità del Consiglio Comunale sarà comunque garantita con la diretta streaming sui canali telematici istituzionali del Comune”.