Cisterna, martedì alle 16 il consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina è stato convocato dal presidente Quirino Mancini presso il primo piano del Palazzo Comunale, ovvero in aula consiliare al primo piano, in prima convocazione per il giorno martedì 24 maggio alle ore 16.

Ecco i punti all’ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

2. Approvazione del Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche;

3. Approvazione del Regolamento per la gestione dell’Asilo Nido Comunale;

4. Approvazione del Regolamento per la disciplina e l’organizzazione del Sistema dei Controlli Interni.