Gaeta, primo appuntamento col beach volley dei campionati universitari

Si è chiuso sabato, il primo appuntamento dei Campionati Italiani Universitari Cassino 2022 sulla spiaggia di Serapo, a Gaeta. Un evento sportivo tenutosi sullo sfondo degli stabilimenti Aurora e Serapide, che grazie alla collaborazione dell’Asd Nuova Golfo hanno visto di scena il beach volley: nove gli atenei partecipanti, con 12 coppie maschili e 6 femminili. Nella prima categoria si sono imposti i ragazzi del Cus Parma 1, nella seconda le ragazze del Cus Caserta.

I ragazzi si sono affrontati in una prima fase tutti contro tutti e in una fase ad eliminazione diretta con quarti, semifinali e finali dalle 9 alle 18, su due campi contemporaneamente. Per il primo evento sportivo stagionale dopo la diminuzione delle restrizioni pandemiche, la spiaggia è stata invasa da circa 50 atleti e dirigenti provenienti da una parte all’altra d’Italia.





