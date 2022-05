Aprilia Meeting Job, successo per l’incontro tra chi offre e chi cerca lavoro

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che sabato mattina il sindaco Antonio Terra, accompagnato da gran parte della sua coalizione di governo, ha inaugurato presso il polo culturale ex Claudia di via Pontina la manifestazione Aprilia Meeting Job, un evento che favorisce l’incontro tra le aziende che selezionano personale ed i giovani o le persone che valutano opportunità lavorative o ricercano un indirizzo professionale.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di molti giovani cittadini è stata organizzata dall’azienda Eurpack Giustini Sacchetti, dal Consorzio Ciap, dal marchio ‘Aprilia In Latium’, dal Comune di Aprilia e con la collaborazione con la Proloco. L’obiettivo era quello di rivolgersi a laureati e laureandi, diplomati e futuri diplomati che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro e a tutti coloro che cercano opportunità lavorative o vogliono orientare le proprie scelte future.





“Un evento come questo offre l’opportunità di mettere in connessione pezzi importanti della nostra società, in tanti settori a diversi livelli professionali”, ha detto il sindaco durante il convengo di apertura dei lavori. “In questa fase di ripartenza, dopo due anni di distanziamento sociale a causa della pandemia che ha frenato anche il mondo del lavoro, è fondamentale mettere in contatto le persone con le aziende. Si tratta di una opportunità per i nostri ragazzi di parlare con i responsabili delle aziende per individuare possibili opzioni lavorative e ottenere indicazione su eventuali indirizzi professionali futuri. E’ importante conoscere e farsi conoscere dai principali employers di riferimento e magari essere selezionati per opportunità di lavoro e eventualmente stage”.

Entrare in contatto e conoscere imprese e contesti professionali diversificati consente non solo di approfondire la conoscenza sui settori, sulle professioni e competenze richieste ma anche di ampliare il proprio network facendosi conoscere. Partecipa all’iniziativa di oggi ha permesso per la prima volta a molti giovani di incontrarsi con il mondo del lavoro e poter entrare in contatto con referenti aziendali e orientarsi anche grazie alle testimonianze sui diversi possibili percorsi ed esperienze professionali. “Il 10% del Pil regionale è prodotto dal distretto Aprilia-Pomezia”, ha spiegato il primo cittadino, “dobbiamo valorizzare quanto di buono è stato fatto dalle nostre aziende in questi anni mettendo in prima linea concetti quali: sinergia, collaborazione ed incontro. Il meeting di oggi mette in moto meccanismi di questo tipo”.

L’intera giornata è stata l’occasione per veri e propri ‘one to one’ con gli interlocutori aziendali presenti presso le postazioni, per una analisi conoscitiva, la consegna del curriculum e l’eventuale individuazione delle opportunità lavorative offerte dalle aziende presenti. “Una giornata di connessioni positive, un primo passo per la costruzione di un appuntamento che l’amministrazione comunale vuole rendere strutturale al servizio di aziende e giovani cittadini in cerca di lavoro”, dicono dal Comune.