Aprilia, la prima fase del Pums illustrata in un incontro pubblico

L’amministrazione comunale informa che alle 17:30 di mercoledì 25 maggio, presso l’aula consiliare Luigi Meddi del Comune di Aprilia, si terrà il convegno pubblico dal titolo ‘Aprilia si Muove. Pums: presentazione I° fase’.

Il sindaco Antonio Terra e l’assessore Luana Caporaso introdurranno la relazione di Miriam Maiorino e Luigi Vergelli, rispettivamente l’architetto e l’ingegnere che stanno seguendo le operazioni legate al Pums (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile). Il Pums – approvate le linee guida con atto di giunta dopo la discussione positiva in commissione Trasporti – è uno strumento strategico di pianificazione volto a soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci. L’obiettivo è, a partire dalla mobilità, trasformare Aprilia in una Smart City vivibile ed attenta alla sostenibilità ambientale.





In vista dell’appuntamento, l’assessore Caporaso spiega che: “Chiusa la prima fase del piano, quella legata alla raccolta delle informazioni tramite un questionario sottoposto alla cittadinanza e agli stakeholders, abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico per rendicontare la città circa i risultati emersi dalle rilevazioni. Quanto emerso ispirerà, nelle successive tre fasi del piano, le linee guida ed operative volte al cambiamento della mobilità apriliana. Ringrazio, a nome dell’amministrazione, il lavoro svolto dall’architetto Maiorino e dall’ingegnere Vergelli. Nonché i cittadini e le cittadine di Aprilia per l’ottima risposta fornita al questionario. Il loro contributo – conclude – sarà fondamentale”.