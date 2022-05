Itri, dalla Regione finanziamento a sostegno delle attività del centro anziani

“Si era auspicato una nuova partenza del Centro Anziani, con un nuovo spirito e nuove energie all’indomani dell’elezione del nuovo direttivo e così è stato.” Con queste parole l’assessore ai servizi sociali Mario Di Matia accoglie la buona notizia del primo finanziamento al Centro Anziani ricevuto dalla Regione Lazio.

È dell’ammontare di 6.500 euro il primo finanziamento che il centro anziani di Itri riceve per la realizzazione di interventi atti a contrastare i fattori discriminanti come emarginazione e isolamento della persona anziana, e per la realizzazione di attività ludico motorie volte al mantenimento dell’autosufficienza. Tutto questo migliorerà la qualità della vita dell’anziano.

Si tratta di un primo sostegno che la Regione Lazio riconosce ai centri anziani per promuovere la loro ripartenza in seguito al difficile periodo pandemico e per incentivare l’adeguamento degli stessi alla nuova normativa regionale che vede la trasformazione dei Centri Anziani in Associazioni di Promozione Sociale.

“Spero – aggiunge l’assessore alle politiche sociali Di Mattia – sia soltanto l’inizio di una proficua collaborazione con la Regione per lo sviluppo di questo centro, affinché ci possa essere un sostegno per far in modo che gli anziani riprendano in mano la loro vita e ricomincino nuovamente a partecipare come membri attivi alla vita cittadina.”