Covid in provincia di Latina: 283 nuovi positivi

Covid-19, nel bollettino odierno della ASL di Latina sono risultati essere 283 i nuovi positivi.

La città più colpita è Latina, con 83 casi, seguita da Terracina con 40, Cisterna (18), Sezze (16), Sabaudia (15), Aprilia e Formia (14 ciascuna), Fondi (13). Poi tutte le altre, con numeri in calo.





Nessun nuovo decesso. 137 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre 2 persone sono state ricoverate in ospedale .

Sono state somministrate inoltre 166 dosi di vaccino (Adulti: 1 in prima dose, 9 in seconda, 40 in terza e 114 per la quarta. Pediatriche: 1 in prima dose, 1 in seconda dose).