Zeppieri centra un’altra vittoria ed è nel tabellone del Roland Garros

Una giornata da incorniciare per Giulio Zeppieri, il tennista di Latina che oggi sul campo numero 14 del torneo di Parigi del Roland Garros – uno dei 4 maggiori tornei al mondo – si è “liberato” agilmente del padrone di casa Jean Cuenin con un sonoro 6-3 6-4.

Una vittoria che lo spedisce direttamente nel tabellone dei grandi, dove spiccano tra gli altri i nomi di Nadal e Djokovic.





Attesa adesso per conoscere chi sarà il prossimo avversario di Zeppieri che per la prima volta in carriera centra la qualificazione in un torneo Slam.