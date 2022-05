Incidente sulla Flacca, scontro tra camion e auto

Grave incidente, giovedì, lungo la Flacca. Si è verificato intorno alle 13 nel territorio di Sperlonga, nei pressi della rotatoria, vedendo scontrarsi un camion per il trasporto di bitume e un’automobile condotta da una donna straniera. Proprio quest’ultima, ad avere la peggio: è stata trasferita in eliambulanza in un ospedale di Roma. Ferito anche il conducente del mezzo pesante.

Sul posto, per i rilievi e il servizio di viabilità, i carabinieri della Stazione locale e gli agenti della polizia municipale. Al lavoro anche i vigili del fuoco, che hanno liberato la donna dall’abitacolo, e i sanitari del 118. Inevitabili, code e disagi per la viabilità.