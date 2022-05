L’estate in anticipo e le temperature roventi per tutto maggio

Se il primo caldo vi ha messo voglia di andare in spiaggia, potete stare tranquilli che il bel tempo e l’alta pressione non vi gireranno le spalle a breve. Almeno questo è ciò che suggeriscono i modelli meteorologici.

Il sole che in questo mese di maggio ci sta facendo vivere un bell’assaggio di estate, dovrebbe farci compagnia anche per i prossimi giorni, forse addirittura per le prossime settimane.





Il tutto è anche frutto della prima vera ondata di caldo africano che sta iniziando ad investire l’Italia, facendo registrare temperature ben oltre la media del periodo, e più simili al mese di luglio che quello di maggio.

Certo, il caldo torrido porta con sé anche il rischio di improvvisi e possibili temporali di calore, spesso nel pomeriggio e soprattutto nelle zone interne. Ma tendenzialmente, le previsioni dicono che ci attendono belle giornate e settimane calde, con le temperature massime che dovrebbero arrivare attorno ai 30 gradi nel fine settimana prossimo e le minime che dovrebbero avvicinarsi ai 20.