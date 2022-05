Covid in provincia, l’andamento settimanale e il monitoraggio

Il monitoraggio settimanale dei casi da Covid-19 in provincia di Latina mostra un totale di 2411 casi registrati nell’ultima settimana.

A Latina i numeri più grandi pari a oltre 600 positività, poi Aprilia (303), Cisterna (159), Formia (168), Sezze (152) e Terracina (144), poi via via tutti gli altri centri.





Per quanto riguarda l’andamento settimanale dei casi, si può notare come c’è stato un costante andamento decrescente con l’eccezione della risalita legata alla giornata di ieri.

Zero classi in quarantena in provincia di Latina, numeri comunque che sembrano mostrare un decremento a livello generale, seppur sono ancora 557 gli alunni positivi a livello provinciale e 47 le persone con il Covid tra docenti e personale scolastico.