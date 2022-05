Scarface, il Comune si costituirà parte civile nel processo

Il Comune di Latina si costituirà parte civile nel processo “Scarface”, relativo alla presunta associazione mafiosa costituita dal clan Di Silvio e che sarebbe stata capeggiata da Giuseppe Romolo Di Silvio.

Ad annunciarlo, alla vigilia della prima udienza fissata davanti al Tribunale di Latina, è il sindaco Damiano Coletta.





“È un ulteriore segnale che ritenevamo di dover lanciare nel percorso intrapreso dall’Amministrazione da me guidata, tanto nella precedente consiliatura quanto in questa, per l’affermazione della legalità e per segnare anche un’altra decisa presa di distanza da parte di tutta la comunità di Latina nei confronti di qualsiasi forma di criminalità”, ha specificato il primo cittadino.

Ancora: “Latina oggi è una città sana che chiede rispetto e che vuole farsi conoscere per le proprie capacità e potenzialità e non di certo per i procedimenti giudiziari”.