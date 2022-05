Legalità come presupposto per lo sviluppo, convocata l’assemblea dem

“Legalità, presupposto per lo sviluppo del territorio”. Questo il tema scelto dal Pd per l’assemblea provinciale, convocata, in modalità aperta al pubblico, per il prossimo 20 maggio, alle ore 17.30, presso il “Giardino La Quercia” in Via Vitruvio, a Formia.

Il presidente provinciale dell’Assemblea, Matteo Marcaccio, ha sottolineato nella lettera di convocazione che “una società nella quale non vengono osservate le leggi è condannata al caos, all’invivibilità”. “La legalità – ha aggiunto – non è negoziabile”.





Rivendicando le battaglie dem contro le infiltrazioni mafiose, ha poi sostenuto che “l’attuale crisi economica e sociale e le ingenti risorse finanziarie che l’Europa invierà con il Pnrr e la programmazione 2021-2027 necessitano di un innalzamento della soglia di attenzione e politiche di contrasto agli interessi criminali”.

All’appuntamento parteciperà Giampiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio.