Formia, via ai lavori di riqualificazione nel borgo di Castellonorato

Prenderanno il via oggi, martedì 17 maggio, i lavori di riqualificazione del belvedere del borgo rurale di Castellonorato con l’adiacente area vede, con accesso presso Piazza Monte Tripoli, che rientrano nel “Piano di Sviluppo Locale” dell’associazione G.A.L. L’intervento, del costo di 46mila euro, programmato dall’Amministrazione comunale, è finalizzato a migliorare le condizioni di fruibilità in uno spazio che risulta piuttosto degradato dal punto di vista dell’arredo urbano e della pubblica accessibilità.

“I lavori – sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo – restituiranno al borgo di Castellonorato un nuovo e moderno volto all’interno di un’area che ha urgente bisogno di essere valorizzata. Un ulteriore tassello che la nostra amministrazione persegue non soltanto intervenendo nel centro cittadino, ma dando massima priorità anche alle frazioni collinari che non devono essere assolutamente abbandonate”.





L’intervento prevede l’illuminazione pubblica mediante l’installazione di 32 lampioni fotovoltaici, la protezione delle scarpate con staccionate, il completamento dell’arredo urbano e l’area giochi per bambini.

“I borghi collinari rappresentano una ricchezza della città che rientrano in un’ampia e variegata strategia di interventi per la loro valorizzazione al fine di evitarne anche lo spopolamento e preservarne il patrimonio storico e architettonico – osserva l’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo – Arricchire il patrimonio naturale e paesistico attraverso il recupero e il restauro ambientale e la valorizzazione di forme di aggregazione sociale per il mantenimento dell’identità locale é una nostra priorità”. “Dotare di maggiori servizi i borghi significa anche puntare a ripopolarli. Il nostro obiettivo é che le famiglie possano poter vivere il proprio territorio in condizioni di piena sostenibilità e con il maggior numero di servizi possibili”, conclude l’assessore.