Acampora lancia il primo Summit Blue Forum Italia Network

Il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina e presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, ha annunciato il primo Summit Blue Forum Italia Network. Un appuntamento di rilievo nazionale organizzato nel Golfo di Gaeta, e che si terrà i prossimi 17 e 18 giugno.

L’annuncio è arrivato oggi, alla Luiss Guido Carli, durante ‘Ceo For Life Award 2022’. Un prestigioso riconoscimento assegnato ai Ceo che hanno stabilito nuovi standard di eccellenza attraverso iniziative volte ad un futuro migliore e più sostenibile, nell’ambito del quale Acampora, incaricato della giunta nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia per la Transizione ecologica e la sostenibilità, è intervenuto come presidente di Assonautica Italiana: “Il X Rapporto sull’Economia del Mare, che la Camera di Commercio di Frosinone Latina realizza in collaborazione con l’Istituto Tagliacarne-Centro studio di Unioncamere, quest’anno verrà presentato durante il 1° Summit Blue Forum Italia Network, nel Golfo di Gaeta, i prossimi 17 e 18 giugno. Una manifestazione che vedrà la partecipazione di esponenti del Governo, dei principali soggetti istituzionali e associativi nazionali ed europei e dei rappresentanti delle imprese espressione di diverse filiere”.





Acampora ha poi anticipato alcuni dettagli sull’evento: “Un forum che presenteremo ufficialmente tra pochi giorni, nel quale parleremo di shipping, trasporti e logistica, portualità commerciale e turistica, nautica, pesca, turismo, ambiente, sport, cultura, formazione e istruzione, ricerca e innovazione, difesa e sicurezza. Al centro del confronto le nuove occasioni di sviluppo economico e occupazionale del Pnrr per il mare e per la transizione da ‘Crescita blu’ a una ‘Economia del Mare sostenibile’. Il Blue Forum Italia Network vuole essere un luogo dove gli attori di ogni settore dell’Economia del Mare possano essere parte di una rete capace di accompagnare la Transizione ecologica e digitale del Mare”.

“Tra gli obiettivi della manifestazione – ha spiegato Acampora – anche quello di costruire insieme un Manifesto dell’Economia del Mare sostenibile. Uno strumento che possa aiutarci a chiarire i punti che ci legano al mare e alla sua economia e ad affermare, ancora una volta, con forza e chiarezza, tutti insieme, che è questo il momento per stare dalla parte del mare e dell’ambiente”.

Poi Acampora ha suggerito le linee di azione per la Transizione: “La sfida che il nostro Paese deve affrontare impone un’agenda sostenibile, con regole e tempi di attuazione certi, oltre a ingenti risorse. Una sfida che coinvolge tutti, con responsabilità che vanno assunte prima di tutto dalle istituzioni e dalle associazioni imprenditoriali, per accompagnare le imprese in questo processo di transizione verso un’economia sostenibile ed inclusiva. Il sistema camerale sta facendo la sua parte con un costante impegno prima di tutto conoscitivo, proprio con il Rapporto sull’Economia del Mare. Un rapporto – ha concluso Acampora – che definisce la dimensione economica e traccia le coordinate dell’economia blu del nostro Paese, che nel panorama europeo ci colloca al 3° posto, con il 13,5% del valore aggiunto complessivo europeo”.