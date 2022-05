Elezioni a Ventotene: Santomauro ci riprova, contro c’è Caputo

Sfida a due dal sapore di resa dei conti sull’isola di Ventotene, che arriva al voto dopo un breve periodo commissariale. L’ultimo sindaco ad essere stato sfiduciato qualche mese fa, era stato Gerardo Santomauro che si ricandida sostenuto dalla lista “Buona Onda – Uniti per il bene di Ventotene”. Contro di lui, ai nastri di partenza per la fascia tricolore Carmine Caputo della civica “Uniti per Ventotene”.





LE LISTE

GERARDO SANTOMAURO – candidato sindaco

Lista “Buona Onda – Uniti per il bene di Ventotene”

Pasquale Bernardo

Elio Bosco

Roberto Buono

Rugiada Colò

Renato Gargiulo

Domenico Malingieri

Aurelio Matrone

Giulio Venditti

Pierfrancesco Ziccardi

CARMINE CAPUTO – candidato sindaco

Lista “Uniti per Ventotene”

Luigi Sportiello

Stefany Pennacchio

Cataldo Matrone

Giuseppe Pepe

Giorgio Calvi

Marcella Alleati

Vincenzo Assenso

Umberto Langella

Francesco Verde

Gioacchino Aiello