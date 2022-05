VIDEO – Museo di Sperlonga, i tesori del deposito svelati per la prima volta

Grande successo, sabato sera al Museo archeologico nazionale di Sperlonga, in occasione della Notte Europea dei Musei: per la prima volta in quasi 60 anni dall’apertura del museo, il pubblico, accompagnato dalla direttrice Cristiana Ruggini, ha potuto visitare il deposito che conserva i numerosi pezzi e frammenti appartenenti ai famosi gruppi scultorei che rappresentano le gesta di Ulisse narrate da Omero nell’Odissea. Un momento di rinnovamento e apertura per il Museo di Sperlonga, che da anni è e continua ad essere uno dei principali attrattori culturali dell’area pontina.

VIDEO – La telecamera di h24notizie nel deposito: immagini e interviste