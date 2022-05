VIDEO – Magazzino in fiamme, l’intervento dei vigili del fuoco

Incendio, nella notte tra sabato e domenica, a Cisterna di Latina: è stato completamente avvolto dalle fiamme il magazzino adiacente a un abitazione di via Plinio il vecchio.





Si tratta di un deposito di circa 50 metri quadrati, contenente vari attrezzi da giardino. Lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Aprilia, che hanno avviato operazioni di spegnimento protrattesi per circa due ore.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nel rogo. Per quanto riguarda le cause che l’hanno originato, al momento non si sono riscontrati elementi utili a stabilirle.