Provincia di Latina, il report settimanale della polizia: controlli e manette

Nella settimana che si avvia alla conclusione, la Questura di Latina ha fatto registrare ulteriori importanti risultati sul fronte delle attività di prevenzione e repressione dei reati. Sono state oltre 225 le Volanti impegnate nei pattugliamenti, i cui equipaggi si sono avvalsi del supporto di 12 equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Lazio e della collaborazione delle pattuglie della sezione polizia stradale di Latina e dei suoi distaccamenti dislocati nella provincia.

In particolare a Latina e provincia, nel corso dei 130 posti di controllo sono state identificate oltre 1400 persone, controllati 800 veicoli ed elevate 142 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 5 patenti e 5 carte di circolazioni ritirate. Sono stati inoltre 20 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la regolare posizione sul territorio nazionale mentre 5 esercizi pubblici della provincia sono stati sottoposti a controlli amministrativi. Sono 7 le persone tratte in arresto, di cui 4 da parte del Commissariato di Fondi in esecuzione di altrettante ordinanze emesse da autorità giudiziaria.





In particolare, si tratta di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Latina in sostituzione degli arresti domiciliari per i reati di maltrattamenti in famiglia; di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma per cumulo di pene concorrenti per i reati di disfattismo economico e bancarotta fraudolenta; di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per cumulo pene concorrenti per i reati di associazione mafiosa, rapina, estorsione ed altri gravi reati; una misura cautelare in carcere quale aggravamento degli arresti domiciliari già in esecuzione per i reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. La Squadra Mobile ha inoltre tratto in arresto un uomo per i reati di detenzione illegale di armi clandestine e relativo munizionamento, nonché trovato in possesso di quasi un chilo di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e cocaina. Lo stesso ufficio investigativo ha altresì dato esecuzione ad un provvedimento di sottoposizione agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Infine, la Squadra Volante ha tratto in arresto un pregiudicato per il reato di furto aggravato ed ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina per i reati di resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale.

Sono invece 10 le persone denunciate in stato di libertà, sempre in ambito provinciale, chiamate a rispondere di vari reati tra i quali figurano quelli di atti persecutori, minacce, disturbo della quiete pubblica, maltrattamenti in famiglia, lesioni, atti osceni in luogo pubblico, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e furto aggravato.