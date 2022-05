Esce a piedi e scompare, trovato morto in spiaggia: dramma a Terracina

Improvviso lutto, a segnare la comunità di Terracina: è venuto a mancare Amedeo Mattiello, scomparso venerdì dopo essere uscito da casa a piedi e rinvenuto privo di vita sabato mattina in spiaggia.

Le tracce del 67enne si erano perse intorno alle 17, quando secondo quanto spiegato dai familiari si era avviato presso il punto vendita di Orizzonte un via Badino, senza telefono cellulare. Poche ore più tardi, intorno alle 20, non avendolo visto rientrare i figli hanno lanciato l’allarme, allertando le forze dell’ordine e portando a un tam tam social protrattosi per ore. In campo nelle ricerche, anche la protezione civile.





Dalla crescente apprensione si è passati al dramma oggi, come accennato. All’altezza dello stabilimento balneare Acqua di Mare, nell’area nord di Terracina, è stato notato un corpo esanime, poi risultato appartenere proprio all’uomo scomparso.

Sul posto, a stretto giro, gli agenti del Commissariato e i colleghi della polizia scientifica. Secondo le prime ricostruzioni Mattiello, con problemi di salute, sarebbe stato stroncato da un malore mentre passeggiava.