Elezioni Gaeta, le liste a supporto della candidata sindaco Sabina Mitrano

Ufficializzate le tre liste a supporto della candidata a sindaco di Gaeta Sabina Mitrano, con i rispettivi componenti: si tratta di Gaeta Comunità di Valore, Europa Verde e Partito Democratico.

“Abbiamo consegnato in Comune tutti i documenti”, spiega l’aspirante pria cittadina. “Finalmente siamo al giro di boa, il 12 giugno si avvicina e al mio fianco ho una squadra meravigliosa con la quale ho costruito un programma che potrà veramente fare la differenza per la città. La mia candidatura è libera e indipendente, per questo chiedo alle cittadine e ai cittadini di Gaeta, anche a coloro che si sentono sfiduciati o delusi dalla politica, di approfittare di quest’ultimo mese per incontrarci, parlare, conoscerci. Presto sarà il momento di prendere una decisione, di fare una scelta importante che potrà cambiare davvero la nostra città, e potremo farlo solo se siamo insieme. Solo con la fiducia e il coraggio di tutti possiamo rendere la nostra città partecipata, non lasciare più indietro nessuno!”. Di seguito, le liste nel dettaglio.





Lista Europa Verde

Di Sarcina Federica Giuliani Giuseppe (il più anziano dei candidati di Sabina Mitrano, nato l’8/6/1948) Stamegna Annalisa Dell’Anno Cristiano Leccese Carola Secci Roberto Nancy Vagnati Magliozzi Gaspare Paciullo Marina Gallinaro Alessandro Roca Francesca Clima Erasmo (il più giovane, essendo nato il 26/09/2003) Sullutrone Fabio Di Ciaccio Angelo Campisani Mario Quinzio Sabrina

Lista Gaeta Comunità di Valore

Magliozzi Filippo Simeone Barbara Tallini Gennaro Favi Valeria Agricola Giampaolo Battista Simona Agostini Chiara Dell’Anno Luca Inguanta Antonella Galiano Massimiliano Arena Paola Bisbiglia Ciro Fantasia Rita Mansi Antonio Santamaria Annunziata Sasso Raimondo

Lista Partito Democratico