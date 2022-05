VIDEO – “Gaeta e il mare”, la presentazione del libro

Proseguono le celebrazioni legate all’iniziativa ‘Gaeta e la Marina Militare: un legame storico lungo 160 anni’, promossa dal Comune di Gaeta e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, con il patrocinio della Marina Militare.

Dopo l’avvio delle Lezioni di Storia a Km0 negli istituti scolastici di Gaeta e la presentazione del calendario della prestigiosa rassegna Pagine di Storia nell’ambito del Festival Nazionale della Storia, è stato presentato giovedì alla stampa nella sala consiliare del Comune di Gaeta – alla presenza del sindaco Cosmo Mitrano, del presidente di Typimedia Luigi Carletti e del giornalista Antonio Tiso – il libro illustrato per ragazzi, fresco di stampa per Typimedia Editore, ‘Gaeta e il mare. Dal mito ai giorni nostri’.





“Una pubblicazione – ha spiega il sindaco – che ripercorre in maniera originale ed entusiasmante la storia della nostra città attraverso gli avvenimenti, il mito, i personaggi che hanno lasciato traccia di loro. Un libro corredato da immagini ed illustrazioni che si inserisce nelle attività previste dall’iniziativa ‘Gaeta e Marina Militare: un legame storico lungo 160 anni’ con il quale intendiamo esaltare la storia quale memoria di un popolo e testimonianza per le future generazioni. Il volume, infatti, è destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado della nostra città che potranno apprendere ed approfondire la storia di Gaeta ed il ruolo che la nostra città ha rivestito nel corso dei secoli quale protagonista anche della storia d’Italia”.

“Il libro che presentiamo – ha affermato Luigi Carletti, editore di Typimedia – è il primo di una nuova collana, La Storia Junior, dedicata ai ragazzi. È stato realizzato con molta semplicità, che si è tradotta in capacità narrativa, con l’ambizione di interrompere l’attrazione per lo schermo dei cellulari per farla tornare sull’oggetto libro”.

Dal mito di Enea all’epica moderna dei sommergibilisti, ‘Gaeta e il mare. Dal mito ai giorni nostri’ narra la storia di Gaeta attraverso venti racconti scritti dal giornalista Antonio Tiso e illustrati da Marco Giannini.

VIDEO – Le interviste di h24notizie

