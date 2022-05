Sabato a Latina la maratona con più di mille studenti

Tutto pronto, a Latina, per la partenza della prima edizione della Csc Student Marathon, in programma dalle 9:30 di sabato in Piazza del popolo: è la mezza maratona dedicata agli studenti, che ha riscosso grandissimo interesse nel mondo studentesco del capoluogo, con le iscrizioni che hanno sfondato quota mille. L’iniziativa è promossa da ‘Csc – Città Sport Cultura’, organizzata dall’Asd ‘In Corsa Libera’ e dal comitato provinciale di Opes, e patrocinata da Comune di Latina, Provincia di Latina, Coni Lazio e Regione Lazio.

La formula della Csc Student Marathon prevede la distanza di tre chilometri per gli studenti delle scuole superiori e universitari e di un chilometro per i ragazzi delle scuole elementari e medie. Nel costo di iscrizione (5 euro a persona, anche per gli accompagnatori), non solo è compreso un kit di gara completo e molto utile (pettorale di gara, assicurazione partecipante ed Rct, assistenza tecnica e medica, medaglia dell’evento, ristoro finale, pubblicazione delle foto dell’evento sui canali ufficiali), ma la metà del valore delle quote stesse sarà restituito alla scuola di appartenenza sotto forma di materiale didattico.



“Siamo molto soddisfatti per il riscontro ottenuto”, afferma Stefano Pedrizzi, segretario di ‘Csc – Città Sport Cultura’ e ideatore della maratona. “In termini di iscrizioni, ma soprattutto perché il mondo scolastico ha colto in pieno lo spirito di questa iniziativa, quello di partecipare ad una manifestazione sportiva che porta benefici alla propria scuola ella qualità dello studio. Un evento che è soprattutto un modo per coinvolgere la nostra comunità, per rafforzare il senso di identità specie nelle giovani generazioni, in un anno così importante in cui la nostra città celebra il 90º di fondazione. E’ questo, del resto, l’obiettivo principale della nostra realtà associativa, vale a dire quello di creare opportunità, eventi, relazioni tali da sviluppare la cultura sportiva e quindi la socialità e i momenti di aggregazione nel nostro territorio. Sono convinto che la maratona di domani rappresenterà un evento sportivo storico perché segnerà un nuovo modo di concepire e di fare lo sport in linea con quanto Csc sta proponendo nelle sue iniziative”.