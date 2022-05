Pallavolo, Piacenza e Top Volley Cisterna in campo per la finale che vale un posto in Europa

Secondo posto in classifica per la Top Volley Cisterna, con tre vittorie all’attivo conquistate consecutivamente nel girone contro Milano, Taranto e Monza , quest’ultima superata anche nella semifinale giocata sabato a Cisterna. Una finale che vale un posto in Europa. I ragazzi di coach Fabio Soli scendono in campo al Pala banca di Piacenza alle 20.45, dall’altra parte della rete, per l’ultima battaglia della stagione, li aspettano Recine e compagni. Una partecipazione a coronamento di una stagione difficile, ma allo stesso tempo esaltante per i risultati ottenuti. Cisterna ha chiuso all’ottavo posto della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca con 30 punti. La Gas Sales Bluenergy Piacenza si è piazzata sesta con 37 punti. Venerdì 13 maggio, alle 20.45, l’incontro tra Cisterna e Piacenza sarà trasmesso in diretta su Rai Sport e sulla piattaforma volleyballworld.tv.

Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna): “Sarà una partita tosta perché affrontiamo un avversario forte, sicuramente più attrezzato di noi, giocano in casa, un match difficile. Dobbiamo viverla con gioia perché ci siamo guadagnati la finale con tanta fatica. Alcuni giocatori sono andati via, quindi è stato difficile allenarci in questo periodo e tenere la testa sempre sul pezzo. Sono contento dell’obiettivo raggiunto e faccio i complimenti a tutti i miei compagni perché non era per niente facile e credo che al di la come andrà a finire la nostra è stata una grande stagione. Dobbiamo andare li e giocarcela, sarà l’ultima della stagione e per stare insieme e proveremo a dare tutto in campo. Sarà divertente”.





Adis Lagumdzija (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Abbiamo giocato molto bene, vincendo nelle ultime partite e ora dobbiamo finire in bellezza con Cisterna. Sono un’ottima squadra e anche loro ambiscono all’Europa per giocarci l’anno prossimo. C’è più pressione rispetto ad una partita normale in quanto qui c’è in campo un’opportunità e un obiettivo fondamentale, ci stiamo preparando per giocare al massimo delle nostre possibilità. È l’ultima partita dell’anno e quindi ci aspettiamo tantissimi tifosi calorosi nel nostro palazzetto, come nelle ultime partite: ora pensiamo solo a vincere!”.

Cisterna e Piacenza si sono affrontate 8 volte nel massimo campionato italiano con 3 successi per la formazione pontina e 5 per i piacentini.

Tra gli ex schierati in campo dai padroni di casa Enrico Cester con la Top Volley nella stagione 2011/2012 e Toncek Stern a Cisterna nel campionato 2018/2019. Tra i laziali Michele Baranowicz ha giocato a Piacenza nel 2017/2018 e nel 2020/2021

La partita tra la Top Volley Cisterna e la Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà diretta dalla coppia arbitrale Brancati Rocco e Giardini Massimiliano e verrà trasmessa in diretta su RaiSport e sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 20.45, in radio su Antenne Erreci, raggiungibile in Fm sui 97.3 e in streaming dal sito www.radioantenne.it oppure tramite app gratuita dagli store Apple e Android.

