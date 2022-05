Vacanze in barca a vela, le mete nel Lazio e in Campania

L’estate si avvicina ed è tempo di prenotare il prossimo viaggio. Le vacanze sono indubbiamente il periodo migliore dell’anno, giorni indispensabili per concedersi un po’ di relax e staccare la spina dalla caotica e frastornate vita di sempre. A tal proposito, sempre più italiani stanno scegliendo viaggi dove è possibile connettersi con la natura e dedicarsi a se stessi. Una vacanza in barca a vela riassume esattamente tutto questo. Potersi godere il mare in libertà, fare lunghi aperitivi al tramonto con una vista mozzafiato e guardare nel silenzio più totale le stelle.

Vicino o lontano, i posti dove poter passare del tempo cullati dal mare sono davvero tantissimi, anche se si hanno pochi giorni a disposizione.





Dove andare nel Lazio

Le mete più gettonate sono Ponza, Palmarola e Ventotene, affollatissime nella stagione estiva e meno caotiche durante maggio, settembre ottobre. Sono proprio quest’ultimi i mesi più belli potendo godere ancora della bella stagione ma anche di un po’ di pace e tranquillità nel bel mezzo di acque cristalline e paradisiache.

Arrivati a Ponza è d’obbligo uno stop a Chiaia di Luna, simbolo dell’isola e cala famosa in tutto il mondo. Proseguendo il giro dell’isola le tappe prevedono la visita delle Grotte di Capo Bianco e della mitologica Maga Circe, i faraglioni di Cala Lucia Rosa e le piscine naturali di Cala Gaetano e Cala Felci.

Palmarola è una piccola isola dalle bellezze infinite. I punti d’attrazione sono la Cattedrale dove le rocce naturali scolpiscono quella che sembra essere una cattedrale gotica, i Faraglioni di Mezzogiorno, un piccolo arcipelago composto da quattro isolotti e la Forcina, dove concedersi un bagno tra le acque cristalline.

Infine, Ventotene con i suoi quasi 2 chilometri quadrati di superficie. L’isola offre molte spiagge e calette, alcune delle quali raggiungibili solo in barca. Da vedere il porto romano con le grotte di tufo scavate dai romani e che oggi ospitano variopinti negozietti, la Pescheria Romana, le Cisterne Romane e Villa Giulia, residenza imperiale di Ottaviano Augusto.

Dove andare in Campania

Difficile dire quale sia il posto migliore dove andare in vacanza in Campania. Ma se si è in barca a vela gli approdi da non perdere sono Capri, Ischia, Positano e Amalfi.

Non si può parlare di Capri senza citarne i Faraglioni, protagonisti di numerose campagne pubblicitarie, e la Grotta Azzurra. Scendendo sulla terra ferma le maggiori attrazioni turistiche sono Villa Jovis, la villa dedicata a Giove da parte dell’imperatore romano Tiberio, la Piazzetta, simbolo della dolce vita di Capri dove poter sorseggiare un drink post cena, e Anacapri con la chiesa di San Michele Arcangelo.

Ischia, nota per le sue acque termali, è piena zeppa di tesori da scoprire. Il primo è il Castello Aragonese collegato alla terra da un piccolo listino in pietra. Per ammirare un tipico borgo mediterraneo fatto di case color pastello, un piccolo porto turistico, piazzette, boutique e ristoranti, la direzione è Sant’Angelo d’Ischia. Infine Sorgeto, una piccola insenatura rocciosa con naturali piscine di calde acque sulfuree.

Amalfi è la più antica tra le Repubbliche Marinare. Positano un piccolo paesino a picco sul mare. Entrambe sono ottime per essere raggiunte via mare, date le minuscole stradine tortuose, le numerose zone pedonali e i pochissimi parcheggi. In entrambi i paesini sopravvivono tantissime botteghe di artigianato e negozi caratteristici dove poter fare un po’ di shopping. Per gli sportivi e gli amanti della natura, a Positano si trova il Sentiero degli Dei, il percorso naturalistico più bello della Costiera Amalfitana mentre ad Amalfi la riserva della Valle delle Ferriere, un’area protetta ricca di cascate e ruscelli.

Come prenotare il viaggio

Navigando su Internet è possibile prenotare la propria vacanza sia attraverso siti specializzati o piattaforme di tour operator. Attraverso i filtri di questi portali si possono scegliere il tipo di barca, la presenza o meno dello skipper, il periodo di riferimento, la meta e il tipo di viaggio. Le possibilità sono generalmente due: si può optare di noleggiare una barca con un gruppo di amici o la propria famiglia, oppure ci si aggrega a un gruppo organizzato. Tanti viaggi per single vengono pianificati proprio in questa maniera.

Cosa mettere in valigia

Qualche costume, occhiali da sole, creme solari, degli indumenti a maniche lunghe per la sera e una giacca a vento in caso di pioggia. Gli spazi in cabina sono ristretti, per cui è bene non portare con sé troppe valige. In barca non si utilizzano le scarpe che si indossano per uscire. O si sta scalzi o si comprano delle scarpe da utilizzare solamente a bordo. I prodotti per l’igiene personale devono essere naturali e biodegradabili, così da non inquinare il mare. La vita da barca è semplice e servirà ben poco per godersi dei giorni di puro ozio e riposo.